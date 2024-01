Macchina da caffè De'Longhi Dolce Gusto a soli 74,99€ (FUORITUTTO UNIEURO)

La macchina da caffè De’Longhi Dolce Gusto, modello Genio S, è in vendita in queste ore a 74,99 euro nell’ambito della promozione Fuoritutto Unieuro. Il risparmio rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico è pari a 35 euro. In più è possibile beneficiare delle spese di spedizione gratuite e del pagamento in 3 rate a interessi zero da 24,99 euro al mese con Klarna e PayPal.

Genio S è la nuova macchina Nescafé Dolce Gusto di De’Longhi. Si differenzia dalle altre per l’ottimo design compatto, grazie al quale unisce creatività e funzionalità, per un’esperienza oltremodo personalizzata.

Macchina da caffè De’Longhi Dolce Gusto in super offerta sul sito di Unieuro

Leggera e compatta: in fatto di dimensioni, la nuova arrivata della famiglia Nescafè Dolce Gusto di casa De’Longhi non ha paragoni. Grazie al suo design estremamente compatto, è facile da sistemare e spostare sia in cucina che in tutto il resto della casa.

Tra le caratteristiche principali si annovera anche la pressione a 15 bar, che va a creare un delizioso caffè espresso con una deliziosa copertura cremosa color nocciola e un aroma intenso. A proposito di questo, segnaliamo l’adozione del sistema a capsule, con quest’ultime che conservano l’aroma del caffè appena macinato.

Un’altra utile funzione portata in dote da questa macchina da caffè è lo spegnimento automatico. La Dolce Gusto Genio S si spegne infatti 5 minuti dopo l’ultimo caffè erogato.

Dolce Gusto Genio S, la macchina da caffè Nescafé De’Longhi, è in offerta a soli 74,99 euro sul sito unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite, con la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 24,99 euro, scegliendo in fase di check-out Klarna o PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.