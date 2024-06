Macchina da caffè e cappuccino con pressione da 20 bar tua a 79€

Se anche per te il caffè e il cappuccino sono sacri non perdere questa fantastica occasione che trovi solo su Amazon. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello la macchina da caffè Cecotec a soli 79,90 euro, invece che 96,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo per quello che potrai ottenere, ma con questo sconto del 18% è da prendere al volo. Potrai gustarti un caffè buonissimo esattamente come lo berresti nel tuo bar preferito. Puoi anche farti il cappuccino o scaldare le bevande come il tè e le tisane. Ha un design moderno e di ottima qualità.

Macchina da caffè e cappuccino a prezzo Hot

Il rapporto qualità prezzo di questa macchina da caffè e cappuccino è davvero eccezionale. È dotata di una potenza da 850 W e una pompa della pressione da 20 bar. Questo connubio ti permetterà di gustarti un espresso dall’aroma intenso e deciso. Ha inoltre un design moderno e accattivante dove potrai appoggiare sulla parte alta le tazzine per tenerle al caldo.

Possiede un serbatoio dell’acqua da 1,5 litri molto semplice da riempire e un raccogli gocce che puoi staccare per lavarlo più facilmente. È dotata inoltre di un pannarello che eroga vapore ad alta temperatura e ti permette di scaldare le bevande o schiumare il latte per un cappuccino buonissimo. E gode di un pannello molto semplice dove potrai scegliere le impostazioni che desideri.

Fai alla svelta perché un’offerta così non potrà durare a lungo. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua macchina da caffè Cecotec a soli 79,90 euro, invece che 96,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.