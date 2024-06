MacBoook Air da 15 pollici in offerta: M2, 18 ore di autonomia, sottilissimo

Elegante, potente e finalmente con un ampio display da 15″. Il nuovo MacBoook Air 15 con chip M2 è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile. Oggi è tuo a 1699€ invece di 1879€.

Il MacBook Air 15 sfoggia un design minimalista e sottile, con uno spessore di soli 11,5 mm e un peso di 1,51 kg, rendendolo il laptop da 15 pollici più sottile al mondo. Il display Liquid Retina da 15,3 pollici con una risoluzione di 2880 x 1864 pixel offre colori vivaci e testi nitidi, con una luminosità di picco di 500 nit e supporto per 1 miliardo di colori.

Un mostro di potenza: alimentato dal chip M2 di Apple, che include una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, garantendo prestazioni veloci e fluide in pressoché ogni scenario. Il dispositivo è inoltre dotato di un Neural Engine a 16 core per migliorare le operazioni di machine learning. Grazie ai 512GB di storage SSD, il MacBook Air offre velocità di lettura e scrittura rapide, con un’ottima efficienza nel multitasking.

La durata della batteria è estremamente notevole, con ben 18 ore di autonomia con una singola carica. Insomma, è perfetto per chi ha esigenza di lavorare in mobilità. Tra le altre cose, troviamo una webcam integrata FaceTime HD a 1080p, che offre una buona qualità video per le chiamate e le videoconferenze. La connettività include due porte Thunderbolt 4, una porta MagSafe per la ricarica, e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista subito il MacBook Air 15″ a solamente 1699€. Ricordati che al momento del checkout potrai dividere l’importo in più pagamenti mensili, ti basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.