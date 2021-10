MacBook Pro: una buona notizia per i sound designer

Apple ha appena fornito nuovi dettagli sull'utilizzo delle cuffie ad alta impedenza con i nuovi MacBook Pro. Appare ancora più evidente con questa feature, che l'OEM di Cupertino ha progettato i laptop 2021 con un occhio di riguardo ai creativi e ai professionisti dell'imaging e del sound.

MacBook Pro: si possono usare le cuffie ad alta impedenza

Il colosso di Cupertino ha pubblicato un nuovo documento di supporto che descrive in dettaglio l'utilizzo di cuffie ad alta impedenza con i nuovi modelli di MacBook Pro.

Come menzionato da Apple in fase di presentazione, il jack per cuffie da 3,5 mm offre il supporto per cuffie ad alta impedenza, una buona notizia per i professionisti del suono che desiderano utilizzare il MacBook Pro con cuffie di qualità da studio.

Come indicato nel documento poi, i nuovi laptop premium sono dotati di rilevamento del carico CC, uscita di tensione adattiva e un convertitore digitale-analogico integrato. In alcuni casi d'uso, possono anche eliminare la necessità di un amplificatore per cuffie esterno.

Il jack per cuffie da 3,5 mm su MacBook Pro (14 pollici, 2021) o MacBook Pro (16 pollici, 2021) è dotato di rilevamento del carico CC e uscita di tensione adattiva. Il tuo Mac può rilevare l'impedenza del dispositivo collegato e adatterà la sua uscita per cuffie a bassa e alta impedenza, nonché per dispositivi audio a livello di linea. Quando si collegano cuffie con un'impedenza inferiore a 150 ohm, il jack per cuffie fornisce fino a 1,25 volt RMS. Per le cuffie con un'impedenza da 150 a 1k ohm, il jack per cuffie fornisce 3 volt RMS. Ciò potrebbe eliminare la necessità di un amplificatore per cuffie esterno. Con il rilevamento dell'impedenza, l'uscita di tensione adattiva e un convertitore digitale-analogico integrato che supporta frequenze di campionamento fino a 96 kHz, puoi goderti l'audio ad alta fedeltà e a piena risoluzione direttamente dal jack per le cuffie del tuo MacBook Pro.

I nuovi modelli MacBook Pro sono dotati del “miglior sistema audio in un notebook“, secondo la compagnia, grazie agli ad un upgrade sia del jack per le cuffie che del sistema di altoparlanti.