MacBook Pro (M3): sconto FOLLE del 7%, è il PC perfetto per gli studenti

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; girovagando sul noto portale di e-commerce americano, ci siamo imbattuti nel MacBook Pro (2023) che, nella sua iterazione con processore Apple Silicon M3, 8 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD interno, costa soltanto 1899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione esclusiva. Fra le altre cose, c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di fartelo recapitare anche in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Cosa aspetti? Il risparmio è pari al 7% visto che il costo di listino sarebbe di 2049,00€.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo

Il MacBook Pro (2023) è il miglior laptop del momento; ha un design unibody in alluminio, dispone di tantissime porte sul frame laterale. Troviamo infatti due USB Type-C con tecnologia Thunderbolt4, vi è lo slot per le SD e non manca il classico attacco jack audio da 3,5 mm. Non di meno vi è la porta HDMI per collegare monitor esterni. Il processore interno è il SoC Apple Silicon M3 realizzato a 3 nanometri, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD, ottimo per le attività più impegnative e intense. C’è la batteria capiente e generosa che si può anche ricaricare via MagSafe. Non manca poi uno schermo LCD miniLED da 14,2 pollici con tecnologia ProMotion, ottimo per la visualizzazione dei contenuti.

Insomma, questo laptop è un best buy senza paragoni; ci troviamo di fronte ad un PC portatile di altissimo livello, capace di fare di tutto. Il MacBook Pro (2023) è il miglior device che tu possa comprare adeso, corri a prenderlo, costa soltanto 1899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.