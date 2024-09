MacBook Pro M3, prezzo in picchiata: vicinissimo al minimo storico (Amazon)

E’ il momento giusto per acquistare il MacBook Pro M3 di ultima generazione. Ora in offerta a 2.199,00€ (invece di 2.599,00€), questo gioiello tecnologico combina il meglio dell’ingegneria Apple con un design elegante e prestazioni al top.

Progettato per vincere ogni sfida: affronta qualsiasi attività senza rallentamenti, anche le più impegnative come l’editing. Il nuovo chip M3 Pro, con 11 core di CPU e 14 core di GPU, è progettato per spingere oltre i limiti, rendendo operazioni complesse come l’editing video in 4K e il rendering grafico un gioco da ragazzi.

Stiamo parlando di un salto in avanti del 20% in termini di prestazioni rispetto al già potente M2, e di un’efficienza migliorata grazie all’innovativa architettura a 3 nanometri. La memoria unificata, fino ad 18GB, garantisce una fluidità incredibile, anche con più applicazioni aperte contemporaneamente.

Il vero spettacolo, però, è il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici. La risoluzione 4K, combinata con una luminosità di 558 nits, offre una qualità visiva che ti lascerà a bocca aperta. Colori vividi, dettagli nitidi e profondi contrasti rendono questo schermo perfetto per designer, videomaker e chiunque ami guardare film o serie TV come se fossero proiettati su un cinema personale.

La batteria può durare fino a 18 ore: puoi lavorare ovunque senza preoccuparti di ricaricare costantemente. Il sistema audio a sei altoparlanti con woofers a cancellazione di forza è il tocco finale che rende questo laptop perfetto anche per l’intrattenimento. Ascoltare musica o guardare film diventa un’esperienza immersiva, con suoni profondi e dettagliati che riempiono la stanza.

Se cerchi un laptop che possa affrontare ogni sfida con stile e potenza, il MacBook Pro 14″ 2023 è ovviamente la scelta giusta: non perdere questa offerta, approfitta dello sconto e acquistalo subito – al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo anche a rate.