Secondo l'analista Kuo, la crescita delle spedizioni di MacBook viene alimentata dall'aggiornamento dello schermo miniLED di cui sarà dotato il laptop della mela.

In una nuova nota agli investirori scoperta da 9to5Mac, l'affidabile analista Ming-Chi Kuo descrive la strategia di investimento di tendenza per l'azienda di Cupertino; questa adotterà la tecnologia miniLED nei suoi prodotti futuri.

Secondo l'analista, Apple si sta ora concentrando sulla diversificazione del rischio di approvvigionamento e sulla riduzione del costo della tecnologia miniLED poiché l'azienda “è attivamente alla ricerca di secondi fornitori di componenti chiave Mini LED“.

Kuo afferma che i MacBook, e non gli iPad, guideranno principalmente le spedizioni di pannelli miniLED poiché si aspetta che le spedizioni di PC portatili crescano del 20% su base annua o più nel 2021 e nel 2022:

Riteniamo che i MacBook, non gli iPad, guidino principalmente le spedizioni di pannelli Mini LED. Le spedizioni di MacBook non sono cresciute molto negli ultimi anni. Tuttavia, prevediamo che le spedizioni di MacBook crescano in modo significativo del 20% su base annua, o più nel 2021 e 2022, a causa all'adozione di pannelli Mini LED, Apple Silicon e design completamente nuovi.