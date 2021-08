Secondo un recente rapporto, in un nuovo documento di supporto sul sito Web ufficiale di Apple, la società ha ammesso che quando gli utenti utilizzano lo scanner su un computer Mac, possono verificarsi errori.

Il bug dello scanner sui Mac di Apple

Il bug si verifica in particolare quando le persone tentano di utilizzare l'app Acquisizione immagine, l'app Anteprima o Stampanti e scanner. Quando gli utenti provano a utilizzare la funzione scanner nelle preferenze di sistema sul Mac, potrebbero ricevere un messaggio di errore.

Il prompt mostrerà che l'utente non dispone dell'autorizzazione per aprire l'applicazione. Ergo, bisogna contattare il computer o l'amministratore di rete per assistenza. L'inizio del messaggio di errore è “Non hai l'autorizzazione per aprire l'applicazione“.

Alcuni utenti Mac interessati da questo errore hanno condiviso il problema in luoghi come Apple Support Community e Reddit. Questo errore sembra interessare più versioni di macOS Big Sur. L'azienda sta attualmente lavorando a una soluzione permanente per questo problema. La società afferma inoltre che il prossimo aggiornamento del software dovrebbe risolvere questo bug. Tuttavia, non esiste una roadmap specifica per l'aggiornamento del software.

Allo stesso tempo, Apple ha anche fornito una soluzione temporanea al problema:

Chiudere qualsiasi applicazione aperta;

Dalla barra dei menu del Finder, selezionate Vai > Vai alla cartella;

Immettere /Library/Image Capture/Devices, quindi premete Invio;

Nella finestra aperta, farefatedoppio clic sull'applicazione menzionata nel messaggio di errore. È il nome del driver dello scanner. Non dovrebbe succedere nulla quando lo aprite;

Chiudete questa finestra e aprite l'applicazione utilizzata per la scansione. Una nuova scansione dovrebbe procedere normalmente.

Se in seguito si sceglierà di eseguire la scansione da un'applicazione diversa e si riceverà lo stesso errore, occorrerà ripetere questi passaggi.

