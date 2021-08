Siamo ad agosto e a settembre Apple rilascerà i nuovi smartwatch facenti parte della Series 7. Ci aspettiamo un design rinnovato, con cassa squadrata, nuove colorazioni e funzioni sanitarie più elevate (misurazione della glicemia, in primis). Ma, ad oggi, quale Apple Watch conviene comprare? Il modello del 2017 (Series 3), un SE o il più esclusivo facente parte della line-up Watch Series 6? Scopriamolo insieme.

Apple Watch: guida all'acquisto

In primo luogo, vi segnaliamo che l'utilizzo di un simile gadget è contestuale all'uso di un iPhone. Per quanto si possa comunque avere con un device Android, noi vi consigliamo di comprare un Apple Watch solo se avete un melafonino.

Il modello del 2017, il Series 3 presenta un design con ampie cornici, funzionalità e quadranti limitati, ma vanta tante features interessanti: è un notificatore, segnala i battiti cardiaci, i risultati degli allenamenti sportivi e ha tante app da scaricare dallo store ufficiale. Costa relativamente molto poco, è aggiornato all'ultima versione di WatchOS ma è un po' castrato nelle funzionalità. Il suo costo?

A chi si rivolge?

Prendetelo solo se volete ASSOLUTAMENTE uno smartwatch Apple e volete spendere poco.

Apple Watch SE vanta un design di ultima generazione, costa un po' di più, presenta cornici strette e ha tante features: non ha l'AOD (always on display) e non supporta il monitoraggio del livello di ossigenazione presente nel sangue. L'autonomia è molto buona e si può comprare in tre colorazioni (nera, argentata e dorata). Ecco i prezzi:

A chi si rivolge?

A tutti. È il compromesso ideale, le mancanze sono davvero poche e non così indispensabili ed è il nuovo modello più economico presente in listino. A nostro avviso, è la scelta ponderata più sensata.

Apple Watch Series 6 è il più bello, esclusivo e smart. AOD, colorazioni premium (Red e Blue semplicemente WOW), ha un chip S6 più veloce degli altri modelli, permette di effettuare l'ECG, registra tantissimi allenamenti contestuali a molti sport, insomma: è un prodotto completo e indispensabile, solo per gli amanti del marchio.

Ecco i prezzi:

A chi si rivolge?

A chi cerca un wearable Apple unico, con colorazioni diverse dal solito, senza rinunce e senza mancanze di qualsiasi tipo. A nostro avviso, dato il costo sensibilmente più alto degli altri modellio, è da comprare solo e soltanto se si vuole l'ultimo arrivato e si vuole usufruire di funzionalità per la salute che non si trovano altrove nel mondo dei gadget della mela.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

