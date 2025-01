MacBook Pro 2024 con M4: MAXI sconto per il modello da 24GB e 1TB

Amazon propone uno sconto sensazionale sul mostruoso MacBook Pro da 14 pollici con chip M4, CPU 10-core, GPU 10-core, 24GB di memoria unificata e SSD da 1TB: puoi acquistarlo infatti al minimo storico assoluto di 2179 euro invece di 2409. Naturalmente, puoi anche attivare il pagamento a rate al checkout: avrai due opzioni tra cui scegliere.

MacBook Pro 2024 con M4: le caratteristiche tecniche di un mostro

Il MacBook Pro 2024 è un laptop dalla potenza mostruosa: forte del nuovo chipset M4, formato da una CPU e una GPU da 10 core, questo modello è dotato di ben 24GB di memoria unificata e 1TB di archiviazione SSD: avrai spazio e velocità sufficienti per qualsiasi attività.

Il tutto nonostante un’autonomia straordinaria che ti permetterà di usarlo per tutto il giorno senza collegarti alla presa elettrica con un fantastico display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con luminosità di picco fino a 1600 nit e uno strepitoso contrasto per immagini dettagliate, vivide e dai neri profondi.

La connettività è garantita da un’ampia versatilità composta da tre porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe 3, uno slot per schede SDXC, una porta HDMI e jack per le cuffie. Inoltre, hai la possibilità di collegare fino a due monitor esterni per migliorare la tua produttività.

Per creativi, sviluppatori, professionisti in cerca di affidabilità e prestazioni di fascia altissima il MacBook Pro 2024 è perfetto: acquistalo adesso col maxi sconto Amazon e pagalo anche a rate.