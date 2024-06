MacBook Pro (2023) con M3 Pro e schermo da 14": sconto FOLLE di 400€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione degna di nota; l’ottimo MacBook Pro (2023), il portatile più potente del momento, nella sua iterazione color “nero siderale”, con schermo da 14,2 pollici, processore Apple Silicon M3 Pro, coadiuvato da 18 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD interno, costa soltanto 2199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Fra le altre cose si risparmieranno 400€ sul valore di listino; mica poco per una workstation compatta, incredibile sotto tutti i punti di vista, leggera, versatile come poche altre al mondo, con un design minimal e accattivante.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo

Il MacBook Pro (2023) vanta un chipset Apple Silicon M3 Pro costruito con un’architettura a 3 nanometri da TSMC ed è coadiuvato da 18 GB di memoria unificata (RAM) per un multitasking senza lag, fluido e pulito. Questo è un device perfetto con cui lavorare, fare editing video, postproduzione fotografica, lavori di grafica ad alto livello e non solo. Ha uno schermo LCD miniLED Super Retina con tecnologia ProMotion, ha cornici sottili intorno e la webcam è posta in un notch di piccole dimensioni. Il dispositivo è leggero, ha una batteria capiente che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C o mediante la porta proprietaria MagSafe. Il trackpad è ampio e supporta le gestures e la tastiera è comoda ed ergonomica, perfetta per la digitazione prolungata.

Il laptop di Apple viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 2199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Il MacBook Pro (2023) è un best buy senza eguali.