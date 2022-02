MacBook Pro 2022: una grossa assenza, a quanto pare

Secondo quanto dichiarato dal noto giornalista Gurman, è in arrivo un nuovo MacBook Pro entry-level con processore Apple Silicon M2 quest'anno, ma non avrà la tecnologia ProMotion sullo schermo.

Sta arrivando un nuovo MacBook Pro con M2

Nella sua ultima edizione della newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg parla di alcune curiosità relative ad un nuovo MacBook Pro entry-level con il presunto processore M2.

Dopo che Apple ha appena rilasciato i suoi laptop più potenti di sempre a ottobre, la società ha ora in programma di presentare un laptop Pro entry-level per sostituire l'attuale modello M1 lanciato a novembre 2020.

Per differenziare il nuovo modello dalle soluzioni top di gamma, Gurman si aspetta che Apple metta mano al display, al processore e allo spazio di archiviazione. Non solo, ma questo Mac perderebbe anche la Touch Bar.

Mi aspetto che il nuovo MacBook Pro entry-level corrisponda ai Pro di fascia alta perdendo la Touch Bar, ma i principali fattori di differenziazione saranno display, processori e spazio di archiviazione inferiori e nessun ProMotion né miniLED. Sarà uno dei tanti Mac in cantiere con il chip M2, inclusi gli aggiornamenti per l'iMac da 24 pollici, il Mac mini entry-level e il rinnovato MacBook Air.

Come osserva Gurman, è probabile che questo Mac manterrà uno schermo LCD, il che significa che non ci sarà alcun miniLED né ProMotion. Il presunto MacBook Air, d'altra parte, potrebbe essere dotato di un display miniLED, ma non di tecnologia ProMotion.

Ultimo ma non meno importante, non solo il modello Pro entry-level sarà aggiornato con il chip M2, ma anche l'iMac da 24 pollici, il Mac Mini e il MacBook Air riprogettato, il cui lancio è previsto per quest'anno. Con Apple che sta finendo la sua transizione biennale dai chip Intel al proprio silicio, la società lancerà alcuni nuovi prodotti nel corso dell'anno.

Cosa ne pensate di un nuovo laptop premium entry-level nel 2022? Preferite il MacBook Air rinnovato?