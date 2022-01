Comprare il MacBook Air 2020 o aspettare il nuovo modello?

I fan della mela stanno attendendo con impazienza il nuovo laptop fanless con processore rinnovato. Il MacBook Air M1 compirà due anni a settembre, il che significa che è probabile che quest'anno ci sia un aggiornamento rivoluzionario. Di fatto, ci aspettiamo di vedere il presunto Air 2022 in primavera o in autunno. Ma cosa ci sarà di nuovo? Conviene comprare il modello attuale o aspettare quello next-gen?

MacBook Air 2022: cosa aspettarci?

Negli ultimi 12 mesi è circolato un mix di presunte fughe di dati e voci che suggerivano che Apple stava effettivamente lavorando ad un erede di quello che ora è il suo MacBook entry-level. Ecco cosa sappiamo del portatile in arrivo.

Sicuramente, l'Air 2022 avrà un nuovo design. Sebbene il device del 2020 avesse un chipset nuovo di zecca ed eccitante, il suo design era probabilmente un po' più vecchio, in linea con quello dei prodotti del 2016.

Si dice che vanterà ancora la sottile forma a cuneo dell'attuale Air ma avrà bordi più arrotondati, cornici dello schermo più sottili e forse anche una tacca del display, come quella presente negli attuali modelli di MacBook Pro 2021.

Sarà presente una tastiera migliorata e un set di porte Thunderbolt 4. Vorremmo vedere un lettore di schede SD, ma potrebbe rimanere un'esclusiva per i modello Pro. Vedremo anche il SoC Apple M2. Niente M1 Pro e M1 Max; l'M2 favorirà l'efficienza ma sacrificherà la potenza grezza. Chi cerca un portatile per lavorare, dovrà optare per i PC rilasciati ad ottobre scorso. Ipotizziamo che l'Air 2022 possa essere un gadget consumer.

Presumibilmente, l'M2 offrirà 12 core CPU, quattro in più rispetto all'M1 octa-core. E si dice che la GPU passerà da sette e otto core a 16 core. Non si sa quanto siano legittime queste informazioni, poiché questi numeri renderebbero il chipset troppo simile all'M1 Pro.

Potremmo vederlo nel keynote primaverile o, nella peggiore delle ipotesi, nel prossimo autunno. Avrà anche un costo molto più elevato, ecco perché vi consigliamo di approfittare delle offerte di Amazon e comprarlo in sconto oggi: 1009,00€.