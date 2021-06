Il nuovo MacBook Pro è ancora sulla buona strada per il rilascio quest'anno; questo è quanto ha dichiarato Mark Gurman di Bloomberg in un recente report.

MacBook Pro: quando arriva?

A maggio, un'indiscrezione precedente di Bloomberg suggeriva che Apple avrebbe commercializzato un MacBook Pro riprogettato già nel corso dell'estate corrente. Oggi, nella sua newsletter Power On, Mark Gurman afferma che “per Apple, tutta l'attenzione è sul periodo autunnale“. Questo ci fa capire che il nuovo MacBook Pro è ancora sulla buona strada per il rilascio entro l'anno.

All'epoca, il rapporto di Mark Gurman era quasi un sogno che si avvera per gli utenti che attendono con impazienza un restyling del MacBook Pro: con una porta HDMI accanto a uno slot per schede SD il PC sarebbe perfetto. Certo, anche la tecnologia magnetica MagSafe sarà un plus non da poco.

Si dice che i nuovi Mac siano dotati di otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza, disponibili in varianti da 16 o 32 di core grafici. Bloomberg aveva precedentemente riportato:

Per i nuovi MacBook Pro, Apple sta progettando due diversi chip, nome in codice Jade C-Chop e Jade C-Die: entrambi includono otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza energetica per un totale di 10, ma saranno offerti in 16 o 32 varianti del core grafico. I core ad alte prestazioni si attivano per lavori più complessi, mentre i core ad alta efficienza energetica funzionano a velocità più basse per esigenze più basilari come la navigazione web, preservando la durata della batteria. I nuovi chip differiscono dal design dell'M1, che ha quattro core ad alte prestazioni, quattro core ad alta efficienza energetica e otto core grafici nell'attuale MacBook Pro da 13 pollici.

Ora, Gurman scrive nella sua newsletter che “le prossime settimane sono destinate ad essere leggere sulle novità dei prodotti, ma quest'anno sono ancora attesi nuovi MacBook Pro“.

Successivamente ha aggiunto:

Per Apple, tutta l'attenzione è sull'autunno, quindi le prossime settimane sono destinate ad essere leggere sulle novità sui prodotti. Mancano circa tre mesi alla messa in vendita dei prossimi modelli di iPhone e Apple Watch, insieme alle versioni di iOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8, quindi restate sintonizzati per molte notizie su quelli dopo la stasi estiva. E non dimenticare iPad e Mac: Apple ha un nuovo iPad entry-level per studenti e MacBook Pro e iPad mini rinnovati in arrivo entro la fine dell'anno.

Questa indiscrezione arriva subito dopo che il leaker Dylandkt ha dichiarato la scorsa settimana che Apple dovrebbe introdurre il famigerato nuovo laptop a “fine ottobre o inizio novembre“.

A maggio invece, il leakster ha confermato altri rumor sul nuovo MacBook Pro. Secondo l'uomo, il portatile avrà un aspetto nuovo di zecca con bordi piatti, cornici ridotte e connessioni estese, con inserito anche un lettore di schede SD, il connettore MagSafe e una porta HDMI.

Apple

Elettronica