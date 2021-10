MacBook Pro 2021: lo acquisterete o comprerete il vecchio?

Quasi un terzo dei possessori di portatili Apple eseguirà l'aggiornamento al nuovo MacBook Pro 2021, secondo un noto analista online.

Un esperto ha stimato che l'imminente lancio del MacBook Pro 2021 con chip M1X porterà quasi un terzo degli attuali proprietari a passare a uno dei nuovi modelli. Si prevede che l'OEM di Cupertino annunci due nuovi terminali premium di MacBook al suo evento Unleashed lunedì.

L'analista di Wedbush Daniel Ives ha fatto la previsione:

Con i nuovi chip Silicon di Apple in primo piano e al centro, Cupertino continua ad aggiornare il suo ecosistema hardware su tutta la linea con lunedì un giorno tanto atteso per gli utenti esperti di Mac Pro per ottenere finalmente i nuovi chip Apple a bordo.

I protagonisti dell'evento saranno i nuovi MacBook Pro con alimentazione M1X con modelli da 14 e 16 pollici. I nuovi MacBook Pro dovrebbero presentare un display mini-LED, una porta HDMI, MagSafe per la ricarica, tra le altre nuove funzionalità.

Il processore M1X proprietario è la parte fondamentale di questo MacBook e alla fine crediamo che cambierà il gioco e convertirà il 30% in più degli attuali utenti MacBook per l'aggiornamento nel prossimo anno, catalizzando la crescita su questo segmento hardware.

L'M1X è essenzialmente un nuovo motore per impieghi gravosi che viene inserito in questo nuovo MacBook e sarà musica per le orecchie dei fedelissimi del Mac in attesa di questa versione negli ultimi sei mesi mentre Cupertino continua a essere nel mezzo del suo più grande ciclo di aggiornamento dell'hardware in circa un decennio.