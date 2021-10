Apple sostituisce GRATIS le vostre AirPods Pro

Apple ha appena dichiararo di aver esteso il programma di riparazione per le AirPods Pro a causa dei numerosi problemi legati al cosiddetto “suono scoppiettante”.

Apple estende il programma di riparazione per le AirPods Pro

L'anno scorso l'OEM di Cupertino ha lanciato un programma di riparazione per i suoi auricolari TWS AirPods Pro, poiché alcune unità erano state interessate da un problema che causava “crepitii o suoni statici“. La società ha ora esteso il programma di riparazione con un ulteriore anno di copertura.

Quando il programma è stato originariamente annunciato nell'ottobre del 2020, l'OEM americano ha affermato che avrebbe coperto le cuffie Pro interessate per due anni dopo la prima vendita al dettaglio dell'unità. In altre parole, i clienti iniziali potrebbero farsi sostituire gratuitamente gli auricolari fino a ottobre 2021, dal momento che le cuffie in questione sono state rilasciate nel 2019.

All'inizio di questa settimana, la pagina Web del programma di riparazione delle TWS di Apple è stata aggiornata con un nuovo disclaimer che afferma che il programma “copre gli AirPods Pro interessati per 3 anni dopo la prima vendita al dettaglio dell'unità“. Il cambiamento è stato notato per la prima volta da un utente Reddit ed è stato confermato dall'azienda sul sito Web ufficiale.

Secondo quanto dichiarato, le unità interessate potrebbero soffrire di crepitii o suoni statici e la cancellazione attiva del rumore potrebbe non funzionare come previsto.

Se avete notato uno di questi problemi con le vostre AirPods Pro, dovreste contattare la compagnia per portarle presso un Apple Store o un fornitore di servizi autorizzato.

L'OEM statunitense sostituirà gratuitamente gli AirPods Pro interessati. La società ha affermato che saranno esaminate dai tecnici prima della sostituzione. Secondo Apple, le unità colpite da questo problema sono state prodotte prima dell'ottobre 2020. Se le vostre soffrono di tale bug, avete tre anni dalla data di acquisto per farle riparare gratuitamente dall'azienda.