MacBook Pro 2021: la batteria la può cambiare chiunque

Secondo il portale di iFixit, il nuovo MacBook Pro permette la sostituzione della batteria a chiunque; questa modifica non accadeva dai tempi del laptop della mela del 2012.

Dopo il rilascio di martedì dei nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici, i ragazzi di iFixit hanno condiviso un primo video riguardante il teardown (leggasi “smontaggio”) delle nuove macchine. In un teaser pubblicato poche ore fa, l'azienda afferma che il nuovo laptop premium della mela ha la “prima procedura di sostituzione della batteria ragionevolmente fai-da-te dal 2012“.

iFixit spiega che Apple ha iniziato ad incollare la batteria del MacBook Pro al case superiore del dispositivo con l'introduzione del primo Pro Retina nel 2012. Quest'anno, tuttavia, l'OEM di Cupertino ha – almeno parzialmente – annullato questa decisione con nuove “tappi di estrazione della batteria“. Si legge:

Normalmente arriviamo alla batteria per ultima perché, beh, fanno schifo da rimuovere. Ma mentre scrutiamo nelle viscere, notiamo qualcosa che non vediamo da molto tempo in un MacBook Pro, tre parole che ci fanno rizzare i capelli fine: linguette di estrazione della batteria.

Ancora meglio, sembra che la batteria non sia intrappolata sotto la scheda logica. Ciò potrebbe significare sostituire la batteria senza rimuovere prima tutti i cervelli, una procedura che sognavamo da un po'.

Le quattro celle della batteria esterne hanno linguette facilmente visibili, che sono le tipiche strisce bianche sottili che conosciamo e amiamo da iPhone e MacBook Air. Ma aspetta, non vediamo alcuna linguetta sulle celle centrali. Siamo fregati o, peggio, incollati?

Non del tutto! Abbiamo rimosso il trackpad e, ecco, ci sono dei ritagli per accedere alle linguette che tengono in posizione le celle della batteria centrale