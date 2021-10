MacBook Pro 2021: i primi PC al mondo con MiniLED da 120 Hz

I nuovi MacBook Pro M1 Pro e Max di Apple sono i primi computer portatili con display mini LED ProMotion con refresh rate da 120Hz.

I display dei MacBook Pro sono i migliori al mondo

L'OEM di Cupertino ha appena annunciato i suoi MacBook Pro riprogettati, alimentati dai nuovi chip M1 Pro e M1 Max, e caratterizzati da un enorme salto nella tecnologia di visualizzazione per i laptop dell'azienda, con display Mini LED che supportano la tecnologia ProMotion a 120Hz di Apple.

Il MacBook Pro da 16 pollici ha un display da 16,2 pollici con una risoluzione di 3456 x 2234, mentre il modello da 14 pollici ha un pannello da 14,2″ con risoluzione di 3024 x 1964.

Entrambe le dimensioni presentano la stessa feature Mini LED che Apple ha mostrato sull'iPad Pro all'inizio di quest'anno, che offre l'attenuazione locale ad un livello che va oltre quello dei tradizionali pannelli a LED.

I nuovi schermi dispongono anche del “ProMotion” di Apple, ovvero la frequenza di aggiornamento variabile che si adatta a seconda del contenuto, spaziando dai 10 ai 120 Hz.

L'OEM di Cupertino afferma che i computer regoleranno automaticamente il refresh rate in base a ciò che state facendo (ad esempio, abbassando la frequenza di aggiornamento quando lo schermo mostra un'immagine statica). Offrirà anche la possibilità agli utenti di impostare le frequenze di aggiornamento fisse, e questo sarà molto importante per l'editing video o per altri casi d'uso che si basano su impostazioni dello schermo ben specifiche.

Le nuove unità Mini LED sono più luminose, e offrono 1000 nits sostenuti da 1600 picchi di luminosità e un rapporto di contrasto di 1 milione a 1. Presentano anche lo stesso Liquid Retina XDR che la compagnia utilizza per il suo monitor Pro Display XDR.

I nuovi schermi offrono anche cornici più sottili, anche se ciò ha un costo: quale? Un notch in stile iPhone per la fotocamera principale.