MacBook Pro 16 è l'AFFARE del giorno con quest'offerta (-800€)

La settimana inizia con una nuova offerta flash dedicata al MacBook Pro da 16 pollici con chip M3 Pro. Il notebook di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 2.299 euro, con ben 800 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store (3.099 euro) grazie a quest’offerta eBay. Lo sconto è ottenibile grazie al codice MARZO24, da inserire nell’apposito campo dedicato ai codici sconto prima, nella pagina di pagamento. La promozione si riferisce alla versione con 18 GB di memoria condivisa e 512 GB di SSD. Da notare, inoltre, che il MacBook Pro può essere acquistato anche con pagamento in 3 rate mensili, scegliendo PayPal come sistema di pagamento. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Pro 16: minimo storico con quest’offerta

Il MacBook Pro 16 è il notebook da comprare oggi per massimizzare le prestazioni, beneficiando di un risparmio netto rispetto al listino. Il modello è dotato di processore M3 Pro affiancato da 18 GB di memoria condivisa e da 512 GB di SSD. C’è un display da ben 16 pollici ed è presente il sistema operativo macOS. Il modello in questione ha tutte le carte in regola per offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MARZO24 è possibile acquistare il MacBook Pro 16 nella versione descritta al prezzo scontato di 2.299 euro, con ben 800 euro di sconto rispetto al prezzo standard. Da notare che è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.