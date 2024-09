MacBook Air M3 al minimo su Amazon: il prezzo cala fino a 1.009€ (anche in 5 rate)

Il MacBook Air da 13 pollici si conferma il notebook del momento, soprattutto nella versione con chip M3. Grazie alla nuova offerta Amazon in corso, infatti, il laptop è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.049 euro, con uno sconto extra di 40 euro per gli utenti Amazon Prime (servizio disponibile in prova gratuita di un mese) che riduce la spesa fino a 1.009 euro. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per completare l’acquisto al minimo storico. Il notebook è acquistabile anche in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air M3: nuovo minimo su Amazon

Il MacBook Air si conferma, sempre di più, un best buy per chi è alla ricerca di un nuovo notebook. Tra le specifiche troviamo un display Liquid Retina da 13,6 pollici a cui si affiancano il chip M3, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. Il notebook ha il sistema operativo macOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple, e una tastiera italiana, con retroilluminazione. Ci sono tutte le carte in regola per ottenere prestazioni elevate, consumi ridotti e un rapporto qualitù/prezzo eccellente.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Air nella versione descritta al prezzo scontato di:

1.049 euro

1.009 euro per gli utenti Prime Student

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e scegliere la versione da comprare.