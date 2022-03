MacBook Air M2: ecco quando verrà presentato (RUMOR)

Dopo l'evento Peek Performance di una settimana fa, in molti si sono chiesti dove fosse finito il famigerato MacBook Air 2022 di cui si è parlato per mesi. Finora infatti, le fonti ipotizzavano un lancio imminente per il nuovo fanless della mela, eppure il keynote ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca.

Certo, abbiamo visto iPhone SE e iPad Air con 5G, il meraviglioso Mac Studio con Studio Display dedicato ai professionisti, ma nessun nuovo portatile. Secondo nuove indiscrezioni emerse in queste ora però, sembra proprio che i nuovi Air e Pro da 13″ con piattaforma Apple Silicon M2 siano in dirittura d'arrivo. Nuovi rumor ipotizzano una roadmap di lancio per la fine dell'anno. Lecito ipotizzare un keynote a novembre quindi, come due anni fa.

MacBook Air con M2: tutto quello che sappiamo

C'è da dire che l'OEM di Cupertino non ha smentito queste indiscrezioni, ma noi vi invitiamo sempre a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Di base, sappiamo però che il nuovo laptop, al contrario di quanto suggerito da Ming Chi Kuo pochi giorni fa, riceverà un processore aggiornato e godrà di un design rinnovato nella forma e nella struttura.

Il SoC Apple Silicon M2 dovrebbe essere più prestante dal punto di vista energetico; certo, non sarà paragonabile ancora agli ultimi M1 Pro e Max (si tratta sempre della CPU/GPU entry level della gamma), ma il balzo in avanti rispetto alla generazion attuale dovrebbe essere evidente.

Oltre all'Air, dovremmo vedere anche un MacBook Pro da 13 pollici con il suddetto chipset; se ne parla tanto, ma non abbiamo informazioni aggiuntive in merito; il suo numero di modello però, dovrebbe essere J493.

Queso dovrebbe essere dotato di uno schermo da 13 pollici e dovrebbe mantenere il medesimo design che abbiamo visto con il vecchio modello. Tuttavia, potrebbe chiamarsi soltanto “MacBook”: si dice che Apple voglia togliere il suffisso “Pro” a questo portatile… e avrebbe senso, se ci pensate.

Inoltre, è lecito ipotizzare che possa arrivare con un pannello da 13″ (qualcuno suggerisce 12″, per richiamare il modello del 2015 oramai sparito dalla circolazione) con cornici bianche e scocca in alluminio unibody (Space Gray, Silver e Gold). Cosa ne pensate?