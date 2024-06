MacBook Air M2: a QUESTO PREZZO su Amazon è sempre la scelta giusta (anche in 5 rate)

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 torna disponibile ed è nuovamente proposto in offerta su Amazon. Per gli utenti c’è la possibilità di completare l’acquisto con un prezzo scontato di 999 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air M2: un best buy a questo prezzo

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M2, in questo momento, è il notebook da comprare per rapporto qualità/prezzo. Il chip M2, infatti, garantisce prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, oltre che tanta efficienza, permettendo al laptop di offrire un’autonomia superiore alla media.

Ci sono poi 8 GB di memoria unificata oltre a 256 GB di SSD. Il sistema operativo è, naturalmente, macOS. Il notebook è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici oltre che di una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il comparto tecnico è completo e senza punti deboli.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air M2 con un prezzo scontato di 999 euro e con possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto e aggiungere poi il notebook al carrello.