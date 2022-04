MacBook Air M1: SCONTO PAZZO di 180€ per Pasqua

Se state cercando un nuovo laptop per lo studio, per il lavoro, per lo svago e molto altro, oggigiorno ci sono migliaia di prodotti tra cui scegliere. Nel mondo Apple però, se volete un portatile TOP ad un prezzo LOW-COST, non c’è che una soluzione: l’ottimo MacBook Air con processore Silicon M1.

Parliamo del fanless per eccellenza: silenziosissimo, potentissimo (8 core di CPU e 7 di GPU) che vi permetterà anche di fare editing video in 4K senza problemi (con Final Cut), leggerissimo e compatto. Allo stesso prezzo (979,00€ al posto di 1159,00€) non si trova di meglio, soprattutto in ambito Windows. In più, se volete, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante Cofidis.

Con 256 GB avrete tantissimo spazio a vostra disposizione per l’installazione di applicazioni e l’archiviazione dei dati. A tal proposito, vi consiglio sempre di usare un SSD o un HDD esterno in doppia copia per video, foto, audio e altro.

MacBook Air M1: la scelta vincente per la mobilità

Non mi addentrerò nei tecnicismi, ne abbiamo parlato più volte e anche sopra. Piuttosto, vi riporto un’esperienza. Sarò sincero: possiedo un MacBook Pro da 14” con cui lavoro ai video e con cui scrivo articoli, ma non vi nego che spesso, soprattutto in questi giorni di vacanza, l’ho trovato scomodo e ho odiato non avere il modello Air M1 con me (sì, ho anche quello e lo adoro).

Di fatto, con il portatile fanless M1 riesco perfino a montare clip in Log girate con Sony A73 su DaVinci senza problema alcuno. Non sarà un M1 Pro/Max, ma per il montaggio di video su YouTube da 10/15 minuti va alla grande. Incredibile se pensate che è un PC da poco meno di 1000€. Purtroppo, non l’ho portato con me in valigia a causa della mia sbadataggine, ma vi assicuro che mi avrebbe svoltato le giornate. Un piccolo zainetto, il laptop, un HUB usb C e sarei stato operativo.

Inoltre, anche la batteria dura: Apple garantisce ore ed ore di utilizzo con una singola carica e in poco tempo sarete nuovamente pronti a lavorare.

La cosa pazzesca è che in un corpo così sottile e leggero c’è potenza da vendere. Solo 979,00€ per questa macchina da lavoro è un’offerta da prendere al volo.