Apple iPad Mini 2021 al miglior prezzo (Wi-Fi+LTE)

Il nuovissimo iPad Mini di sesta generazione è ora disponibile su Amazon dopo un lungo periodo di latitanza. Di fatto, a causa della crisi dei semiconduttori e di diversi problemi alla catena di approvvigionamento di Apple, il tablet è stato abbastanza difficile da reperire per diverso tempo.

Ora però, finalmente, le cose sembra che siano cambiate e sul noto portale di e-commerce americano siamo riusciti a scovare un’offerta molto, molto intrigante. Il modello da 64 GB in colorazione Galassia con supporto alla rete Cellular si porta a casa a soli 531,00€ al posto di 559,00€. Non un grande sconto è vero, ma molto interessante per un device che oggi è uno dei migliori prodotti tech portatili che si possano comprare in rete. Ma andiamo con ordine. Intanto vi vogliamo segnalare che è possibile dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio di Cofidis e che c’è la spedizione gratuita per tutti gli abbonati al servizio di Prime.

iPad Mini 2021: indispensabile è dire poco

Difficile non elogiare questo tablet: è compatto, portatile, ha un display con cornici simmetriche ma contenute, un design minimal ereditato dall’iPad Air di quarta e quinta generazione, un processore Apple Bionic A15 sotto la scocca, tanto storage e c’è perfino la compatibilità con la Pencil 2.

Essendo piccolo, si può portare ovunque, anche nella tasca di un giubbotto o di un piccolo zainetto. È leggerissimo ed è perfetto per il gaming ma anche per la lettura, per prendere appunti, per segnare delle note su Office e molto altro ancora.

Non di meno, a 531,00€ è davvero interessante, soprattutto per tutte le features di cui dispone. Fate presto, perché non sappiamo per quanto ci sarà ancora questa promo e quanti pezzi rimarranno nelle ore a venire. Se volevate farvi un regalo per Pasqua, è l’occasione ideale.

