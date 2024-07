MacBook Air con M2 colore mezzanotte: prezzo MAI VISTO su Amazon (-24%)

Amazon lancia una bomba per il weekend: il MacBook Air con chip M2 e ricercatissima colorazione mezzanotte è in offerta al minimo storico di 949 euro invece di 1249. Un risparmio netto di 300 euro con spedizione Prime e con possibilità di pagamento a rate tramite Cofidis al checkout o direttamente con Amazon se sei abilitato.

MacBook Air con M2: offerta da minimo storico

Un’offerta migliore persino di quella visto per il Prime Day: una vera e propria sorpresa da parte di Amazon che ti permette di pensare a un nuovo laptop per l’estate da usare poi da settembre per il tuo lavoro o lo studio. Parliamo di un laptop eccezionale dal design sottile e dal peso di soli 1,24 kg, nonostante l’enorme potenza messa a disposizione dal chip M2, con una CPU 8-core e una CPU 8-core.

Gli 8GB di memoria unificata permettono al portatile di gestire qualsiasi compito con velocità ed efficienza con una batteria capace di durare tutto il giorno senza problemi, addirittura fino a 18 ore.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è talmente bello che si presenta da solo: oltre 500 nit di luminosità, una gamma cromatica P3 e un miliardo di colori che esaltano qualsiasi contenuto, anche sotto la luce diretta del sole. E sulla parte superiore trovi la videocamere FaceTime HD a 1080p accompagnata da un sistema audio a quattro altoparlanti con sonoro spaziale e tre microfoni in array.

Come porte a disposizione troverai una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie, così da avere sempre tutto quello che ti serve.

Non perdere questa grande occasione e acquista il MacBook Air con M2 colore mezzanotte al minimo storico di 949 euro invece di 1249.