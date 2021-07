L'ambitissimo MacBook Air con Chip Apple M1 è in offertona su Amazon. Ultraleggero e con un design pazzesco lo puoi acquistare ad appena 999,00€ attraverso un ribasso del 14% che ti fa risparmiare la cifra tonda di 160,00€. Insomma, un affare.

MacBook Air con Chip M1: cosa aspettarti da questo laptop

Le presentazioni da fare sono ben poche perché chi è che non conosce il MacBook Air di ultima generazione? Favoloso sia in termini di estetica che di scheda tecnica, questo dispositivo è una scelta sicura.

Certo è un investimento, ma se vuoi acquistare un computer che possa durare per anni e non subire mai rallentamenti od obsolescenze, sei nel posto giusto.

In poche pillole devi sapere che il display è da 13 pollici per una visione immersiva, il Chip M1 è una novità assoluta che lo rende super prestante e che a disposizione hai 8 GB di RAM e 256 GB di memoria su SSD. Lavoro, studio e editing sono all'ordine del giorno su questo device.

Come sistema operativo non puoi che trovare il MacOS con l'aggiunta della versione Big Sur ossia quella che ti garantisce gli aggiornamenti da qui ai prossimi anni, sempre e comunque.

Non ci dimentichiamo, infine, della batteria super longeva e della presenza del Touch ID che rende il laptop ancor più sicuro e tutela la tua privacy.

Acquista subito Apple MacBook Air 2020 con Chip M1 su Amazon a soli 999,00€. Lo ricevi in pochissimi giorni gratuitamente sia se sei membro Prime che cliente standard. Per di più, puoi rateizzare l'intero pagamento con il programma CreditLine di Confidis: sceglilo tra le modalità di pagamento per saperne di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica