MacBook Air (2024) da 13" con M3: nuovo MINIMO STORICO a soli 1149€

Da pochissimi mesi Apple ha tolto i veli alla nuova iterazione del computer più leggero e potente che ci sia; il MacBook Air (2024) è infatti disponibile per l’acquisto ad un costo di 1349,00€ ma grazie alle offerte folli di Amazon si potrà portare a casa al prezzo speciale di soli 1149,00€. Capite bene che si tratta di un minimo storico per un gadget del genere, versatile come pochi altri al mondo, fanless, con un SoC di punta e una batteria che dura un giorno con una singola carica. Ovviamente l’IVA è inclusa nel prezzo complessivo del terminale e le spese di spedizione sono comprese, così non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per farlo vostro.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

Il PC fanless di Apple è un computer leggerissimo e super silenzioso: non presenta ventole ma ha un processore di fascia alta sotto la scocca. Parliamo del SoC Apple Silicon M3 costruito a 3 nanometri da TSMC, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da un SSD da ben 256 GB, non espandibili, ovviamente. La batteria promette un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la MagSafe o mediante la porta USB Type-C. A proposito, sul frame laterale troviamo due Thunderbolt4 e un jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Il display è un pannello LCD IPS Retina da 13,6 pollici con cornici sottili e notch di piccole dimensioni per la webcam.

Il MacBook Air (2024) viene venduto e spedito al prezzo speciale di soli 1149,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: fatelo vostro adesso, costa poco ma offre tanto. Si trova in offerta e c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.