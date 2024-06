MacBook Air (2023) da 15" con M2: a soli 1369€ è in sconto del 22% su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo MacBook Air (2023) con schermo da 15 pollici, processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD interno, costa soltanto 1369,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate a farlo vostro? Il PC è disponibile in diverse colorazioni ma noi adesso vi proponiamo quella “mezzanotte”, la più elegante a nostro avviso. Correte a prendere il gadget dal noto portale di e-commerce americano: non sappiamo quanto durerà la promozione e quante scorte sono rimaste ad oggi disponibili.

MacBook Air (2023): ecco perché comprarlo

Il computer di Apple è un laptop veramente incredibile; è il PC per tutti, grande ma leggero, con un display ampio e risoluto da circa 15 pollici (con cornici sottili e notch per la webcam), con un frame in alluminio e sui lati tante porte per la connettività. Non manca una tastiera comoda ed ergonomica e il trackpad è di dimensioni generose e supporta le gestures. Il processore interno è l’ottimo Apple Silicon M2, un chipset che promette prestazioni elevatisime anche con le app più impegnative. Questo MacBook Air (2023) va benissimo per tutte le esigenze e necessità e poi ha un’autonomia infinita. Con una singola carica potrete fare anche due giorni di utilizzo intenso senza mai doverlo ricaricare.

Acquistando il MacBook Air (2023) da 15″ con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD interno, avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi: c’è il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e potrete perfino usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate a comprarlo? Questo è il miglior portatile per tutti, ma siate veloci: a soli 1369,00€ è un best buy.