MacBook Air (2022): svelata la data di apertura dei preordini

Ci siamo: grazie all’ultimo video di MKBHD scopriamo quale sarà la data di apertura dei preordini per i nuovi MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2. Curiosi? Tenete le carte in mano, perché il nuovo laptop è in arrivo.

Per chi non lo sapesse, l’Air di nuova generazione è stato annunciato durante la WWDC di giugno scorso ma ad oggi Apple non ha mai detto quando questo device sarebbe arrivato in commercio. L’azienda è stata molto vaga nel dire “luglio 2022”. Oggi, grazie ad un easter egg che abbiamo visto nell’ultimo video di Marques Brownlee su YouTube, scopriamo quale sarà la data di apertura dei preordini.

MacBook Air M2: via ai preordini da venerdì 8 luglio

Come osservato da diversi utenti online, l’ultimo video di MKBHD relativo all’Asus ROG Phone 6 Pro ci permette di capire tutti i dettagli in merito. Ad un certo punto della recensione, notiamo il calendario degli impegni di Marques e leggiamo “Apple MBA Briefing” previsto per giovedì 7 luglio. Non ci vuole la scienza per capire che si tratta di un meet-up fra lo YouTuber e il colosso di Cupertino relativo alla scadenza dell’embargo dei nuovi laptop fanless.

Per chi non lo sapesse, Apple invita sempre diversi membri delle testte giornalistiche mondiali a fare un briefing prima del lancio di un nuovo prodotto nei negozi. Inoltre dal calendario leggiamo “MacBook Air Embargo”, un impegno previsto per il 14 luglio. Tutto combacia, come vedete. Recentemente, si diceva che la compagnia americana intendesse rilasciare il suddetto device proprio per metà mese e ora sembra tutto allineato. Le recensioni arriveranno un giorno prima del debutto, as usual.

Discovery in the latest @MKBHD video: “Apple MBA briefing” is listed on his Calendar for Thursday.



Looks like M2 MacBook Air embargo and launch is around the corner, as expected – but further confirmation is always nice to have. pic.twitter.com/z9mUVoNSf5 — Michael Burkhardt (@tme_michael) July 5, 2022

Per chi non lo sapesse, il nuovo MacBook Air (2022) ha un design tutto nuovo, arriva in quattro colorazioni, presenta un’estetica simile a quella dei laptop professionali MB Pro da 14 e 16 pollici, notch compreso. Il display ha la tacca che contiene la selfiecam da 1080p.

Il processore è l’Apple Silicon M2 che garantisce prestazioni superiori del 20% rispetto all’M1. Supporta fino a 24 GB di memoria unificata (RAM) e fino a 2 TB di memoria interna. C’è (di nuovo, per fortuna) il MagSafe. Arriva in Silver, Space Gray, Galaxy e Midnight. Da noi costerà più di 1500€.

Se volete risparmiare, c’è anche il MacBook Pro con M2 (lo stesso chip dell’Air di nuova generazione) a soli 1345,12€ al posto di 1629,00€ su Amazon: fate presto perché prevediamo che andrà a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.