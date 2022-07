MacBook Air (2022): ecco quando si potrà acquistare

Secondo quanto si apprende da un report recentemente trapelato sul web, scopriamo che Apple potrebbe lanciare in commercio il nuovo MacBook Air con processore Apple Silicon M2 il prossimo 15 liglio. Di conseguenza, potrebbe decidere di aprire i preordini a partire dalla settimana prima. Questo è quanto si legge da una fonte interna che ha fatto fuoriuscire la notizia e l’ha condivisa con i colleghi di MacRumors.

MacBook Air M2: sarà vendutissimo

Facciamo un breve “recap”: il laptop è stato presentato in super anteprima durante la WWDC di giugno tenutasi all’inizio del mese; durante la presentazione però, la società aveva avvertito che l’avrebbe commercializzato solo in seguito, presumibilmente nella seconda metà di luglio… e possiamo notare che così è stato.

Il nuovo modello dovrebbe offrire fino a 18 ore di autoomia con una singola carica, prestazioni superiore sia sul lato CPU che GPU, grazie al nuovo SoC M2 che si promette di essere un “game changer” nel panorama dei device senza ventole. C’è un design tutto nuovo, ereditato dai Pro da 14 e 16 pollici con tanto di notch. Attenzione: non c’è lo schermo miniLED, sappiatelo. Ci sono due porte Thunderbolt, un jack audio e la porta MagSafe per la ricarica. Assente lo slot per la microSD e l’HDMI. Apple ha abbandonato le livree curve e il design a cuneo per il nuovo PC portatile.

Onestamente, il dispositivo che vi consigliamo, è il Pro da 14″ che oggi si trova ancora in sconto a soli 1999,00€. Capite bene che è un prodotto eccezionale, superiore all’Air ma dovrete spendere un po’ di più. Air M2 si trova infatti a 1569€ sul sito di Apple. Su Amazon ancora non è arrivato ma vi terremo aggiornati.

Quale sarà la vostra scelta? Anche il Pro 13″ M1, se lo trovate a poco (intorno ai 1100/1200€) può essere davvero un affare, molto più della variante con M2 a oltre 1600€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.