MacBook Air (2022): si potrà preordinare dall'8 luglio

Apple ha svelato il nuovo MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 durante la WWDC di giugno. L’azienda, in fase di presentazione, aveva detto che il laptop sarebbe arrivato nel corso del mese di luglio. Ora apprendiamo ufficialmente che il portatile si potrà preordinare dall’8 luglio. Le spedizioni partiranno dal 15 del mese corrente e da quella data potremmo trovarlo in tutti i negozi. Ovviamente, i preorder partiranno dal sito ufficiale ma anche da Amazon. Vi aggiorneremo non appena compariranno le prime unità sullo store di e-commerce più famoso al mondo.

MacBook Air (2022): cosa sappiamo?

Curiosamente, ieri l’OEM di Cupertino ha dichiarato che gli utenti interessati potranno preordinare il MacBook Air (2022) a partire dalle ore 14:00 dell’8 luglio. La disponibilità e le consegne invece, partiranno dal 15 del mese.

Il sito di MacRumors ha appeso in esclusiva tale data dall’azienda stessa e, solo in seconda istanza abbiamo visto la conferma ufficiale da Apple stessa. Inoltre, proprio ieri vi segnalavamo che in realtà, le date dell’8 e quella del 15 erano state spoilerate da MKBHD nell’ultimo video.

Il nuovo portatile dovrebbe godere di un display da 13,6 pollici molto luminoso, con una tacca contenente la selfiecam 1080p, cornici sottili e molto altro ancora. Arriverà in Silver, Space Gray, Starlight e Midnight.

Troviamo due porte Thunderbolt 3 USB C, la MagSafe per la ricarica, un jack audio 3.5 mm per le cuffie, quattro speaker e molto altro ancora.

La vera novità, oltre al fronte estetico, riguarderà la presenza del processore Apple Silicon M2 che, a detta dell’azienda, sarà in grado di fornire prestazioni superiori del 18% sul lato CPU e del 35% sulla GPU. Non mancherà un motore neurale più potente di quello vecchio (fino al 40% in più). Il laptop si può configurare con un massimo di 24 GB di memoria e con un SSD capiente fino a 2 TB. Il costo dello stesso dovrebbe essere di 1529€.

Intanto, se volete spendere meno, su Amazon c’è il modello con processore Apple Silicon M1 con 256 GB di memoria e 8 GB di RAM a soli 1099,00€.