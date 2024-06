MacBook Air (2022) con M2 a 999€: il portatile PERFETTO per il rientro a scuola

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop di casa Apple e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2022) che, nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2, schermo da 13 pollici, costa soltanto 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; a questa cifra è un best buy senza eguali e senza rivali.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Ha un prezzo contenuto ma specifiche tecniche elevate, un design minimal e un hardware di fascia alta; la batteria dura tantissimo con una singola carica, si ricarica rapidamente via USB Type-C o mediante la MagSafe e lo schermo è un pannello LCD IPS Retina luminoso il giusto, con cornici sottili e un notch di piccole dimensioni per la webcam. Come non citare la presenza di un frame in alluminio con porte USB Type-C dotate di tecnologia Thunderbolt4 sul lato e c’è anche il jack audio da 3,5 mm per le cuffie cablate o le casse desktop.

Il device è eccellente per tutti gli utilizzi e scopi; va benissimo per montare un video in 4K o per fare post produzione fotografica e grafica, va benissimo per gli studenti, per fare ricerca, per scrivere articoli o la tesi, ma non solo. Il MacBook Air (2022) è anche fanless, ovvero privo di ventole quindi sarà silenzioso e non scalderà mai, neanche con carichi di lavoro impegnativi.

Il laptop entry level della line-up di punta di Apple viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 999,00€ nella sua iterazione silver con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, non espandibile mediante microSD. Non lasciatevelo sfuggire, grazie ad Amazon Prime avrete accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, e alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. A questa cifra è imperdibile.