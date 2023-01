MacBook Air (2020): meno di 900€ per un portatile INCREDIBILE

Il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 è un vero e proprio gioiello tecnologico all’ultimo grido. Certo, è uscito nel mese di novembre di oramai due anni e mezzo fa, ma è ancora oggi un Best Buy. Da 1229,00€ lo portate a casa con soli 899,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo di vendita. Ricordate che la consegna è celere; se lo ordinate oggi, sarà a casa vostra in pochissimi giorni.

Amazon vi donerà poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A questa si somma la garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile mediante AppleCare. Insomma, come avrete capito, ci troviamo di fronte ad una serie di vantaggi non da poco e sappiate che non finiscono qui.

Grazie al portale di Jeff Bezos infatti, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

MacBook Air (2020): le sue caratteristiche

Inutile parlarne troppo; qui ci troviamo di fronte ad un vero e proprio gioiello tech che è in grado di garantire performance eccezionali sul fronte gaming ma anche nell’utilizzo professionale. Il chipset infatti, consente l’utilizzo di DaVinci Resolve 18 senza lag o rallentamenti, ma non solo. Riuscirete a gestire flussi video in editing con clip 4K HDR senza problemi con Final Cut Pro ma anche con Adobe Premiere Pro.

MacBook Air (2020) è perfetto anche per chi fa foto-editing, illustrazione, per chi disegna o per chi fa programmazione. A 899,00€ vi consigliamo di approfittarne perché è un’offerta davvero strepitosa da non lasciarsi sfuggire.

Non di meno, ha un pannello Retina LCD IPS da 13,3″, perfetto per la visione dei contenuti in streaming, e una tastiera pratica e comoda per la digitazione (anche quella prolungata). Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

