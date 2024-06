MacBook Air 13" M3: risparmia 150 euro sul sito di Unieuro

Il nuovo MacBook Air 13″ M3 è tra i protagonisti del nuovo volantino online di Unieuro. Grazie all’ultima offerta è infatti possibile acquistarlo al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.349 euro, con un risparmio quindi di 150 euro.

Il modello di MacBook Air M3 in promozione è quello provvisto di un’unità SSD da 256 GB e 8 GB di memoria RAM. Volendo, è inoltre possibile scegliere di pagarlo in tre rate a interessi zero da 399,66 euro al mese con Klarna e PayPal.

MacBook Air 13″ M3 in offerta a 1.199 euro sul sito di Unieuro

Tra i principali punti di forza del nuovo MacBook Air con a bordo il processore proprietario M3 si annoverano il display Liquid Retina di Apple con 13,6 pollici di diagonale, il processore con 8 core che include una scheda grafica a 8 core, e l’autonomia record fino a 18 ore.

Anche con l’ultima generazione Apple conferma quindi di dotare i proprio MacBook Air di display ottimi, in grado di soddisfare 9 utenti su 10, qualunque sia il loro utilizzo del portatile. Pollice in alto anche dal punto di vista delle prestazioni: pur non raggiungendo i picchi del processore M3 Pro montato sui MacBook di fascia superiore, le differenze non sono poi così marcate, se si escludono i montaggi dei video in 4K, per cui si ha uno scarto di circa il 20%.

Impossibile poi non citare l’autonomia dichiarata fino a 18 ore, un dato per molti sovrastimato ma che invece è quantomeno realistico, alla luce della rivoluzione portata quattro anni dal MacBook Air M1 al suo debutto.

Il computer portatile MacBook Air 13″ M3 è in offerta a 1.199 euro sul sito unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite e si ha inoltre la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 399 euro al mese con Klarna o PayPal.