MacBook Air 13 (M2) è il protagonista del Back to School di MediaWorld: il prezzo è ottimo

È il momento giusto per acquistare il MacBook Air da 13 pollici con chip M2. Il notebook di Apple, infatti, è oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo laptop, in particolare per chi ha bisogno di un portatile per il Back to School. Grazie al chip M2, infatti, il MacBook Air è in grado di offrire un mix unico tra prestazioni e autonomia.

Sfruttando la nuova offerta del Back to School di MediaWorld è possibile acquistare oggi il MacBook Air da 13 pollici con M2 al prezzo scontato di 979 euro invece di 1.249 euro. Il notebook viene proposto con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD ed è acquistabile in quattro diverse colorazioni, tutte proposte in sconto.

Ci sono ulteriori vantaggi a cui è possibile accedere con l’offerta di MediaWorld: acquistando il MacBook Air si riceveranno 3 mesi gratis di Apple TV+ e Apple Arcade e sarà possibile ottenere uno sconto restituendo un vecchio Mac tramite il programma iChange. Da notare anche la possibilità di accedere all’acquisto con finanziamento fino a 48 mesi.

MacBook Air da 13 pollici con M2: è il notebook da prendere oggi

Il MacBook Air è, sempre di più, il notebook da prendere oggi. Il segreto è rappresentato dal chip M2, una garanzia in termini di prestazioni ed efficienza. Il modello in sconto è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici a cui si affiancano 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD e una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è macOS.

Il notebook di Apple viene proposto al prezzo scontato di 979 euro da MediaWorld con:

3 mesi gratis di Apple TV+ e Apple Arcade

sconto restituendo un Mac con il programma iChange

con il programma iChange possibilità di finanziamento fino a 48 mes i oppure di acquisto in 3 rate con PayPal

i oppure di acquisto possibilità di ritiro gratuito in negozio

