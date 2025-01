MacBook Air 13 con M3 in offerta su Amazon: sotto i 1.000€ non ha rivali

Il MacBook Air 13 è sempre più interessante: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il notebook di Apple con un prezzo scontato di 999 euro nella versione con chip M3, 16 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promo è valida solo per alcune colorazioni e potrebbe terminare a breve. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

MacBook Air 13: un best buy su Amazon

La scheda tecnica del MacBook Air in offerta comprende un display Liquid Retina da 13,6 pollici oltre al chip M3, affiancato da 16 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD. Il sistema operativo è macOS, con possibilità di sfruttare Apple Intelligence. Si tratta della configurazione giusta per poter contare su di un notebook potente e veloce, in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutte le condizioni di utilizzo e, nello stesso tempo, di poter offrire un’autonomia molto elevata.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air da 13 pollici con un prezzo scontato di 999 euro, scegliendo la versione descritta in precedenza. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promo è valida solo per un breve periodo, tramite il link qui di sotto.