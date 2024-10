MacBook Air 13" con M2: su Amazon è in offerta ad un NUOVO minimo storico

C’è un nuovo prezzo record su Amazon per il MacBook Air da 13 pollici con chipset M2. Il potentissimo e leggerissimo laptop di casa Apple è disponibile infatti al minimo storico di 939 euro invece di 1249. Hai anche la spedizione Prime e la possibilità di pagare a rate scegliendo Cofidis al checkout.

MacBook Air 13″ con M2: potenza, eleganza e stile

I notebook della linea MacBook Air da 13 pollici si contraddistinguono per un design estremamente sottile e un peso di appena 1,24 kg, ideali per lavorare in giro senza rinunciare alla potenza.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è una meraviglia anche sotto la luce diretta del sole, mentre il chipset M2, con una CPU 8-core e una GPU 8-core, permette di gestire sia le attività quotidiane sia compiti più impegnativi come editing video e giochi leggeri, il tutto con un’autonomia garantita che arriva fino a 18 ore.

Il MacBook Air include una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per le cuffie, insieme ad una videocamera FaceTime HD a 1080p, con tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale.

Un laptop leggero, potente, facile da usare e incredibilmente elegante: acquista adesso il tuo MacBook Air da 13 pollici al minimo storico di 939 euro.