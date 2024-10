MacBook Air 13" (2024) in offerta: a questo prezzo va preso di corsa

Il MacBook Air 13″ (2024) con chip M3 è attualmente disponibile a 1.099,00€, scontato del 19% rispetto al prezzo consigliato di 1.349,00€. Un’occasione ghiottissima, che ti suggerisco di non farti assolutamente scappare. La disponibilità è immediata: ordinalo subito per riceverlo a casa domani.

Questo laptop è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici, che offre una qualità visiva eccezionale, con supporto per un miliardo di colori e una luminosità fino a 500 nit. Il potente chip M3, con 8GB di memoria unificata e 256GB di SSD, garantisce prestazioni fluide e veloci, adatte a multitasking e lavori creativi.

Il MacBook Air 2024 offre anche una videocamera FaceTime HD 1080p, ideale per videochiamate nitide, e il sistema di Touch ID per un accesso sicuro. La sua batteria assicura fino a 18 ore di autonomia, rendendolo perfetto per l’uso in mobilità.

Il design sottile e leggero, con un peso inferiore a 1,3 kg e uno spessore inferiore ai 12 mm, unisce potenza e portabilità.

Il sistema operativo macOS Ventura, unito al chip M3, garantisce un’esperienza d’uso scattante e reattiva, mentre la connettività con l’ecosistema Apple offre una perfetta integrazione con altri dispositivi come iPhone e iPad. Approfitta di questo sconto del 19% per ottenere un dispositivo premium, perfetto per lavoro, studio e intrattenimento!