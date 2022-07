MacBook 12": fra passato e futuro, lo rivedremo di nuovo?

Sono passati tre anni da quando Apple ha tolto dal commercio il laptop più sfortunato di sempre, il MacBook da 12 pollici. Il dispositivo, che sulla carta sembrava interessante, in realtà presentava tante criticità e un prezzo troppo elevato.

Comed tto, il 9 luglio del 2019, l’azienda di Cupertino ha scelto di rimuovere per sempre dai suoi store il portatile più piccolo di sempre; è stato eliminato insieme ai modelli Air e Pro da 13″ di vecchissima generazione.

MacBook da 12″: lo rivedremo di nuovo?

Il PC fanless è stato introdotto sul mercato nel mese di marzo 2015 e presentava un design sottile, leggero (peso infeiore ai 2kg) ed è stato il primo portatile senza ventole dell’azienda. Il prezzo era alto: 1299$ per la versione con Intel Core M dual core, HD Graphics 5300 integrata, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Insomma, per quanto costava, era troppo poco performante.

C’era una sola porta USB C per la ricarica e per le periferiche (elemento super contestato) e un trackpad Force Touch. Non mancava una batteria a schiera che si incastrava all’interno del notebook supersottile. Ecco come veniva presentato da Phil Shiller all’epoca:

Apple ha reinventato il notebook con il nuovo MacBook. Ogni componente del MacBook rivela una nuova innovazione. Dal design senza ventola, al display Retina ultrasottile e alla tastiera full-size più sottile del 34%, al nuovissimo trackpad Force Touch, alla versatile porta USB-C e all’innovativo design della batteria a schiera , il nuovo MacBook è il futuro del notebook.

Il MacBook da 12″ ha avuto poca fortuna nella vendite: un altro elemento critico era la famigerata tastiera a farfalla che gli utenti hanno odiato poiché troppo scomoda e soggetta a guasti continui.

Ora ci domandiamo se vedremo mai un modello erede; qualche settimana fa avevamo appreso dell’esistenza online di un prodotto in casa Apple avente uno schermo da 12″ e SoC M2. Ma ad oggi, con iPad Pro da 12.9″ avrebbe senso? Un portatile di queste dimensioni e prestazioni contenute non rischierebbe di cannibalizzare le vendite del tablet di punta dell’azienda? Solo il tempo saprà dircelo.

A proposito, se volete iPad Pro da 12.9, sappiate che su Amazon si trova a soli 1099€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.