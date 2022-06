MacBook 12" (2023): gli esperti sono scettici

Un noto analista esperto nel settore display ha espresso molto scetticismo sull’ipotetico MacBook da 12 pollici di cui tanto si parla online. Di fatto, sappiamo da giorni che Mark Gurman ha detto che Apple sta prendendo in considerazione l’idea di rilasciare un laptop fanless da 12 pollici alla fine del prossimo anno o all’inizio del prossimo. Se ricordate, in passate abbiamo già avuto un modello simile ma le vendite dello stesso non sono mai andate bene. È lecito pensare che ci sia molto scetticismo riguardo la prossima iterazione.

MacBook 12″: tutto quello che si sa ad oggi

Oggi, l’analista di DSCC (Display Supply Chain Consultants) Ross Young ha detto di essere scettico di qeusto modello. Ha scritto un tweet affermando:

Siamo scettici su un MacBook da 12″ a questo punto. La strategia di Apple per i notebook è attualmente di 13″ e oltre. Le aziende della catena di fornitura di display MacBook Pro con cui abbiamo parlato sono non se ne sono accorte.

Ricordiamo che sia Gurman che Young sono due fonti attendibili; tuttavia, l’OEM di Cupertino potrebbe essere ancora nella fase primordiale dello sviluppo di un dispositivo simile. Addirittura, è lecito che se un device è nelle sue prime fasi, la catena di fornitura non sia aggiornata in merito. Inoltre, non tutti i gadget che vengono studiati arrivano poi sul mercato.

Ricordiamo che Young ha spesso comunicato informazioni che si sono rivelate veritiere; pensiamo alle indiscrezioni sui MacBook Pro 14 e 16 o agli iPad Mini. A proposito, questo tablet è in super sconto su Amazon a soli 659,00€ nella sua versione da 64 GB di memoria con modem Cellular 5G.

Inoltre, Apple in passato ha già rilasciato laptop fanless premium da 12″; pensiamo all’ultrabook del 2015 (un device entry level con chip Intel Core M che costava più di quanto valeva) e all’originale MacBook Pro bianco o al PowerBook G4 dei primi anni del 2000.

Voi cosa ne pensate a riguardo?

