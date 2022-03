Mac Studio: il teardown rivela una graditissima sorpresa

Il primo teardown emersi in rete relativo al nuovo Mac Studio suggerisce che lo storage SSD potrebbe venir aggiornato in un prossimo futuro; questa notizia dovrebbe rendere felici gli attuali e i nuovi acquirenti.

Si sa: da ieri, il Mac Studio è finalmente arrivato sul mercato e, come sempre, arrivano anche i primi teardown volti a scoprire i segreti dei nuovi gadget. Adesso, Max Tech su YouTube ha eseguito lo smontaggio del PC desktop e ha rivelato tutti i segreti del primo device con SoC M1 Ultra. Oltre a ciò, ha scoperto un particolare davvero unico.

Mac Studio: l'SSD si può espandere?

Andiamo con ordine: il teardown rivela come si smonta la macchina. Da fuori sembra essere priva di viti ma se si toglie l'anello in gomma posto sulla base, si troveranno le famigerate vitine volte proprio al teardown del device.

Si deve poi rimuvoere la base del computer per scoprire gli interni. Ad una prima occhiata, sembra che ci sia una memoria SSD aggiornabile, proprio come al Mac Pro, anche se quest'ultimo gode di due slot per l'archiavazione che sono però, più accessibili dagli utenti.

Ad oggi, la dicitura presente sul sito della mela afferma che non è prevista alcuna sostituzione manuale dell'SSD. Di fatto, se si vuole più memoria occorre prendere in considerazione la versione con storage maggiore.

Di seguito trovate il video completa che vi mostra anche come fare per spostare i moduli da uno slot all'altro. Sembra a tutti gli effetti che Apple abbia dotato il Mac di accessori interni configurabili e aggiornabili ma noi non vi consigliamo di eseguire “da soli” le modifiche per non invalidare la garanzia del costruttore.

Fra le altre cose, non c'è la possibilità di aggiornare la memoria unificata del Mac Studio perché è saldata al chip stesso.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere.