Mac Studio: i retroscena spiegati da Apple

In una nuova intervista rilascita ai microfoni di TechCrunch, alcuni funzionari della di casa Apple hanno parlato dei dettagli e dei retroscena del nuovo Mac Studio e dello Studio Display.

Matthew Panzarino di TechCrunch ha sfidato Tom Boger il Vice President of Mac and iPad Product Marketing, Shelly Goldberg, il Senior Director, Mac and iPad Product Design e Xander Soren, Director of Product Marketing, Pro Apps.

Mac Studio: l'intervista ai dirigenti di Apple

Parliamoci chiaro: Mac Studio e lo Studio Display sono dei prodotti pensati esclusivamente per i professionisti, nati con un principio cardine, quello di avere un feedback diretto dei clienti per fornire la miglior esperienza d'uso possibile:

Abbiamo osservato che c'era bisogno di creare un sistema modulare che si collocasse tra l'iMac e il Mac Pro. Modulare, in questo senso, composto da Mac Studio offrendo due chip M1 sovrapposti con un display al seguito. Il numero di porte disponibili su Mac Studio è qualcosa che è emerso dalla ricerca con i suoi clienti professionisti, parlando con loro, chiedendo loro quanti dispositivi stanno utilizzando. Le opzioni USB-A sono state un po' sorprendenti per me, per sii onesto, ma Boger dice che la loro ricerca ha mostrato che c'era ancora un bisogno di eredità.

Sul fronte termico, Apple ha dovuto affrontare una grande sfida per dissipare al meglio il calore prodotto dal chipset di ultima generazione M1 Ultra. I tre dirigenti affermano che l'azienda ha provato diverse configurazioni prima di arrivare a quella vista con il prodotto commerciale. Notiamo infatti, oltre 2000 fori sulla parte inferiore del Mac:

È stata una sfida così divertente dal punto di vista hardware, perché stiamo cercando di fornire una tale quantità enorme di prestazioni, ma eravamo davvero vincolati dal fattore di forma. Ovviamente, se hai intenzione di mantenerlo sulla scrivania, non vuoi che ti dia fastidio mentre fai tutte queste cose. Quindi è davvero una sfida divertente dal punto di vista dell'hardware, il team ha eseguito centinaia di simulazioni termiche per il flusso d'aria per cercare di capire qual è il miglior modello di flusso d'aria attraverso il sistema per cercare di ottimizzare le prestazioni e l'acustica e, alla fine, abbiamo ideato il design che abbiamo con l'ingresso sul fondo che entra attraverso oltre 2.000 fori lavorati che sono tutti lavorati a [uno specifico ] angolo che ruota mentre percorri il perimetro.

Per quanto concerne lo Studio Display, Boger lo ha definito:

Un display eccezionale, accessibile e mainstream per tutti i nostri utenti Mac.

Non di meno, è la prima volta che vediamo l'audio spaziale in un computer desktop: