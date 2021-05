Secondo un recente rapporto trapelato in rete, sembra che il nuovo Apple Mac Mini con chip M1X avrà uno chassis più sottile e un inedito connettore di alimentazione magnetico, identico a quello che abbiamo visto sull'ultimo iMac.

Mac Mini: un design tutto nuovo e riprogettato

Secondo quanto riferito, il prossimo Mac Mini che presenterà il nuovo chipset M1X arriverà con uno chassis più sottile riprogettato insieme al connettore di alimentazione magnetico del nuovo iMac.

Secondo un nuovo video di Jon Prosser, il prossimo Mac mini con il chipset M1X di prossima generazione introdurrà un design inedito simile a quello che abbiamo visto con l'ultimo AiO dell'azienda.

Nel video, Prosser afferma che il Mac mini 2021 presenterà un nuovo chassis con una superficie riflettente “simile al plexiglass” sulla parte superiore, che è un allontanamento sostanziale dal tradizionale involucro in alluminio. Questo modello è apparentemente destinato a sostituire i Mac mini Space Gray con SoC Intel, mentre il Mac Mini M1 sarà il modello entry level.

In particolare, mentre il Mac Mini attuale ha una certa mancanza di porte a causa delle limitazioni della prima generazione di Apple Silicon, ma pare che l'M1X sia in grado di offrire una gamma completa di porte. Parliamo di quattro porte USB4 / Thunderbolt 3, insieme a due porte di uscita USB di tipo A, porta Ethernet e HDMI. Inoltre, il gigante di Cupertino offrirà anche il connettore di alimentazione magnetico che l'azienda ha introdotto per la prima volta con i suoi iMac M1.

Prosser ha aggiunto che il produttore di iPhone potrebbe offrire una gamma di colori inedita con la nuova finitura simile al vetro sul Mac mini M1X, in un modo molto simile a quello ottenuto con gli iMac colorati. Sfortunatamente, questo è ancora un rapporto e una speculazione non confermati al momento, quindi vi consigliamo di prenderlo con “un pizzico di sale”.

