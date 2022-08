Mac Mini: non puoi non averlo (sconto del -16%)

Con l’uscita dei nuovi processori Apple Silicon tutti si domandano se valga ancora la pena acquistare un computer di casa Apple con la vecchia iterazione del processore M1. A nostro avviso la risposta è immediata, ma anche scontata: ovviamente sì. Se pensate che un Mac mini con piattaforma proprietaria lo portate a casa 689,00€ con spedizione gratuita su Amazon, allora capirete bene che ci troviamo di fronte ad un prodotto Best Buy su tutta la linea.

Mac Mini, pazzesco a questo prezzo

Mac mini infatti, è la nostra scelta, nonché il pc che molti di noi hanno sulla propria scrivania. È una macchina da guerra, compatta ma anche prestante, in grado di garantire editing dei video in 4K ma anche composizioni musicali e lavori di grafica pesanti.

Certo se siete dei professionisti dell’immagine allora dovrete optare per qualcosa di diverso come il Mac Studio, ma se siete giovani lavoratori alle prime armi o studenti universitari o semplicemente non dovrete fare utilizzo intensivo della macchina stessa, allora questo Mac mini fare al caso vostro.

689,00€ per un articolo del genere è un prezzo regalo; la concorrenza a questo prezzo non riesce a fare di meglio e poi… È facilissimo da usare. Vi basterà collegarlo alla presa, configurarlo con il vostro account Apple e sarete pronti all’azione, operativi per lavorare e non solo. La piattaforma Apple Silicon consente l’istallazione di applicazioni native che girano su iOS quindi questo farà sì che il computer sia una macchina versatile più che mai.

Pensate alla comodità di lavorare su Instagram direttamente dal computer con l’applicazione per mobile: comodo e dire poco. Insomma, Mac mini a soli 689,00€ è davvero regalato, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte vi siano disponibili su Amazon. Il device potrebbe andare a ruba oppure potrebbe tornare al suo prezzo originale. Ad ogni modo, sappiate che questo computer sarà un buon investimento nel lungo periodo.

