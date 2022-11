Mac mini M1: l'alleato della produttività vostro con il 15% di sconto

Mac mini è un computer desktop di fascia medio-alta lanciato da Apple nel novembre del 2020. È stato uno dei primi PC al mondo a presentare l’inedito processore proprietario Apple Silicon M1, rivoluzionario e innovativo su tutti i fronti. È un Best Buy, lo è sempre stato, e lo sarà sempre visto che presenta un prezzo di listino già vantaggioso che poi, con le offerte e promozioni che troviamo di volta in volta, diventa sempre più interessante.

Oggi lo trovate su Amazon a soli 699,00€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del device. Inutile dirvi che lo sconto è del 15% perché altrimenti, costerebbe 819,00€ di listino. Ci sono tanti vantaggi esclusivi se lo acquisterete da questo sito. Pensiamo alla consegna rapida e veloce, alla possibilità di restituzione fino al 31 gennaio 2023, alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e ai due anni di garanzia con Amazon stessa. La casa produttrice invece, vi donerà un anno di garanzia e di aiuto totale e gratuito presso un qualsiasi Apple Store esistente al mondo. Fate presto e siate veloci, perché non sappiamo quanto durerà ancora questa promozione incredibile.

Mac mini: perché acquistarlo oggi?

Questo è un computer eccellente per qualsiasi operazione: consente l’editing dei video in 4K HDR su Final Cut Pro senza il minimo lag e senza la minima incertezza, ma ancora. È perfetto per chi postproduce foto, per chi crea illustrazioni, per gli studenti, come PC domestico casalingo, per l’università, per chi scrive e perfino per i programmatori.

Questo computer è qualcosa di incredibile; è velocissimo grazie agli 8 GB di memoria unificata integrata (la RAM) e presenta 256 GB per lo Storage, più che necessari per l’installazione di app e software. Per l’archiviazione dei file invece, noi vi consigliamo sempre l’utilizzo di un SSD esterno.

Fate presto perché a 699,00€ non potete lasciarvelo sfuggire. Fateci sapere come vi troverete se deciderete di acquistarlo.

