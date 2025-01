Mac Mini: la versione con M2 costa appena 459€ su Amazon | BEST BUY

Il Mac Mini con chip M2 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 459 euro, con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Si tratta del nuovo minimo storico per il computer di Apple che diventa un vero e proprio best buy per chi ha bisogno di un nuovo computer desktop. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Mac Mini: un affare su Amazon

La versione in offerta del Mac Mini di Apple include il chip M2 oltre a 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. Si tratta di una combinazione ideale per chi ha bisogno di un computer desktop che funzioni bene, garantendo ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Il sistema operativo è, naturalmente, macOS, con possibilità anche di sfruttare Apple Intelligence. Il computer ha un’ottima dotazione di porte con due USB-A, due Thunderbolt, una HDMI, una porta Ethernet e anche un jack audio a completare il tutto.

Sfruttando la promo in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Mac Mini con chip M2 al prezzo scontato di 459 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questa variante del Mac Mini che diventa uno dei best buy assoluti sullo store.

Per gli utenti Amazon è anche possibile completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.