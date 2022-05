Mac Mini: il vostro nuovo computer da lavoro SCONTATO di 115€

Fin dall’esordio della piattaforma Apple Silicon M1, il Mac Mini è stato uno dei computer desktop più apprezzati di sempre per via del suo rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Sappiamo infatti che arriva ad un costo di 849,00€ ma oggi, grazie alle promo su Amazon, si porta a casa a 705,00€, con un risparmio immediato del 14%.

Non manca la possibilità di godere della spedizione gratuita, della consegna celere con Prime in 24 o 48 ore, ma c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis. Capite bene che è un computer potentissimo che viene proposto ad un prezzo folle.

Mac Mini: perfetto per chiunque

Definire “perfetto per chiunque” un computer fisso è sempre un azzardo, anche perchè non è facile capire il target di riferimento preciso. Noi ci sentiamo di definirlo in questa maniera perché ha delle funzionalità e delle caratteristiche uniche nel suo genere.

Partiamo dal design in alluminio davvero premium e bello al primo sguardo. Certo, un PC deve essere – soprattutto – potente e questo Mac Mini ha potenza da vendere. Il SoC Apple Silicon M1 con 8 core sulla CPU e 8 core sulla GPU assicura prestazioni uniche, coadiuvate da una memoria unificata da 8 GB e da storage da 256 GB, più che necessari per ogni operazione.

Come sempre, noi vi consigliamo di usare SSD esterni per archiviare i vostri file, siano essi personali o da lavoro. Io personalmente, uso le soluzioni di SanDisk Extreme (questa una delle tante) che sono rugged, versatili, dotate di USB Type C e super veloci in ogni operazione.

Il Mac poi, è perfetto sia per editare video (io lo usavo con i file di GH5 S e di Sony A6400 in 4K, Log e con tanti effetti) sia su FinalCut Pro che su DaVinci. Anche su Premiere si comporta benissimo. Per la vita di tutti i giorni invece, inutile dirlo: questo desktop è una bomba. Ci collegate un mouse, una tastiera (via Bluetooth, magari), un monitor e siete operativi. A 705,00€ è davvero fantastico.