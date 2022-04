Mac Mini: il nuovo modello è in cantiere (RUMOR)

Secondo quanto si apprende, un nuovo Mac Mini è stato avvistato all'interno del codice sorgente del firmware dello Studio Display; questo alimenta le indiscrezioni riguardanti l'ipotetico arrivo di un nuovo desktop low-cost di casa Apple.

A dirlo ci pensa lo sviluppatore Steve Troughton-Smith che ha detto su Twitter che, nel software di iOS 15.4 per Studio Display. L'uomo ha riferito che ha scovato la dicitura “Macmini10,1” nel firmware di questo prodotto. Analizzandolo, ha notato che non esiste alcun computer della mela che ha questo identificativo… ed ecco che quindi si alimentano le speculazioni sull'arrivo di un nuovo modello.

Il nuovo Mac Mini è stato scovato nel firmware dello Studio Display

Diversi rumor in passato ipotizzavano che Apple potesse avere in mente di rilasciare un nuovo Mac Mini premium per sostituire quello attuale basato su SoC Intel.

Dopo il debutto del Mac Studio però, questa speranza è stata – in parte – cancellata; ora però, non sappiamo se il prossimo Mac Mini sarà un device di punta con M1 Pro (M1 Max non avrebbe senso…) o se presenterà nuovamente il SoC M basico.

Anche l'analista dell'azienda, Ming-Chi Kuo, ha ricordato più volte che il nuovo desktop sarebbe stato lanciato quest'anno; nell'ultimo periodo però, ha sottolineato che il lancio potrebbe avere luogo nel corso del 2023. In poche parole, ad oggi, la presentazione di questa versione è ancora avvolta nel mistero.

Di fatto, l'OEM di Cupertino potrebbe rilasciare un Mini con M2 per sostituire il modello che ha in listino oggi, togliendo semplicemente la controparte Intel. D'altro canto, potrebbe creare un ibrido perfetto che non costi quanto lo Studio ma che disponga della potenza necessaria per i creator che necessitano di prestazioni top senza spendere troppo.

Volendo, il SoC M1 Pro potrebbe essere la soluzione per tutti, ma sarà nei piani di Tim Cook? Voi cosa ne pensate?