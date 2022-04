Studio Display: arriva l'aggiornamento che (NON) risolve i problemi

Il nuovo update del firmware dello Studio Display di Apple permette allo schermo di risolvere i problemi che sono stati segnalati in precedenza dagli utenti. Di fatto, c'è stato un errore imbarazzante che molte persone hanno riscontrato.

Facciamo un passo indietro: è stato identificato un bug all'interno del software dello Studio Display, ma per fortuna è stato risolto. Di fatto, è successo che molte persone non sono riuscite ad aggiornare il proprio monitor a causa di un errore anomalo. Hanno visualizzato un messaggio di errore che diceva che “non è stato possibile completare l'update“. Si diceva che era solo un difetto del server, ma ora in verità, si scopre che è un problema della mela.

Qual è il problema dello Studio Display di Apple?

Parliamo di specifiche tecniche: lo Studio Display ha una diagonale di 27 pollici, una risoluzione 5K, ma volendo, in maniera opzionale, si può avere anche l'opzione nano-texture. Sotto la scocca presenta un processore Apple Bionic A13 utile per alimentare il sistema di speaker e il supporto all'Audio Spatial e per la webcam che dispone della funzionalità Center Stage.

Purtroppo però, molti recensori hanno iniziato a lamentarsi della pessima qualità della camera. Ecco cosa ha scritto un utente:

Sembra orribile con una buona luce e decisamente infelice in condizioni di scarsa illuminazione [producendo[ un'immagine sgranata e rumorosa praticamente senza dettagli. L'ho provato in FaceTime, in Zoom, in Photo Booth, in QuickTime – lo chiami, è la stessa triste qualità dell'immagine.

L'azienda aveva promesso che il tutto era stato risolto con un aggiornamento del software, questo significa che quando la società lo ha rilasciato, in molti hanno provato ad installare il tutto. Purtroppo però, nel momento della configurazione, tante persone hanno segnalato che c'era un messaggio di errore durante l'operazione. Ecco cosa hanno letto:

Impossibile completare l'aggiornamento del firmware di Apple Studio Display. Riprova tra un'ora. Se il problema persiste, contatta un fornitore di servizi Apple autorizzato.

L'update ora permette di funzionare come se nulla fosse, anche se la qualità della webcam continua a non essere ottimale. Secondo MacWorld, il difetto potrebbe essere correlato ad una svista da parte della compagnia stessa. Staremo a vedere.