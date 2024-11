Mac Mini con M4 subito in offerta su Amazon: è un best buy assoluto

Il nuovo Mac Mini con chip M4 è protagonista subito di una prima offerta Amazon. A distanza di pochi giorni dal debutto, infatti, il computer di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 868 euro invece di 959 euro, con possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta riguarda la versione con 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD. Per accedere subito allo sconto è possibile premere sul box qui di sotto. È disponibile anche la versione 16/256 GB, proposta a 719 euro.

Mac Mini con M4: da prendere subito su Amazon

Il Mac Mini con chip M4 è il computer da prendere oggi. Il nuovo modello della gamma Mac è dotato del chip M4, una garanzia assoluta in termini di prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Finalmente, inoltre, il Mac Mini non è più proposto con soli 8 GB di memoria unificata.

Il modello, infatti, è dotato di ben 16 GB di memoria unificata che rappresentano una garanzia per prestazioni elevate nel lungo periodo. Ci sono, inoltre 256/512 GB di SSD. Il sistema operativo è macOS con aggiornamenti costanti da Apple e la possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mac Mini con chip M4 al prezzo scontato di 868 euro, scegliendo la versione da 16/512 GB. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo.